Mersin’in en büyük robotik festivali Toroslar’da yapıldı

Toroslar Belediyesi, bu yıl 2’ncisi düzenlenen “The MaestRobot Akdeniz Bölge Şampiyonası”na ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 250 takım ve 1200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Mersin’in en büyük robotik festivali olma özelliğini kazandı. Mersin’in yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Adana ve Antalya’dan gelen öğrenciler; bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

STEM ALANINDA BÜYÜK HEYECAN

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında gençleri teşvik eden prestijli organizasyonda; lego sumo robot, çizgi izleyen robot, waterrally, kızların itfaiyeciliği, drone, folkrace otonom araç kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Öğrenciler hem projelerini sergileme hem de girişimcilik ve takım çalışması konusunda deneyim kazanma fırsatı buldu.

BAŞKAN YILDIZ GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yarışma alanını ziyaret ederek gençlerin heyecanına ortak oldu ve dereceye giren takımlara ödül verdi. Ödül töreninde konuşan Başkan Yıldız, bilimin ve aklın rehberliğine vurgu yaparak, “Geleceğimiz bilimle aydınlanacak. Bilimle yoğrulmuş, çağın gerekliliklerini yakalamış gençlerimiz sayesinde ülkemiz daha güçlü yarınlara ulaşacak. Dijital çağda yaşıyoruz; bilgiye hâkim olan, teknolojiyi üreten gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz” dedi. Organizasyon sonunda MaestRobot Kurucusu Zülal İnan ve MaestRobot Akdeniz Bölge Temsilcisi Mustafa Yanar, katkılarından dolayı Başkan Yıldız’a teşekkür ederek plaket verdi.

TÜRKİYE VE DÜNYA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Şampiyonada dereceye giren takımlar, Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Türkiye finallerinde başarı sağlayan ekipler ise Güney Kore’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.