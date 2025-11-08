Merzifon’da altyapı ve planlama çalışmaları sürüyor

Merzifon Belediyesi, altyapı ve planlama projelerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Atak ve M. Tuncer Basmacı başkanlığında, ilgili müdürlüklerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İçme Suyu Projesi ve Halihazır Harita çalışmalarında önemli aşamalar değerlendirildi.

İçme Suyu Projesi kapsamında, içme suyu boru hatlarının Karayolları güzergâhına denk gelen bölümlerinin projeye eklenmesi ve gerekli izinlerin alınması için Samsun Karayolları 7. Bölge Protokollü İşler Şefi Kazım Avcı ve ekibi ile görüşmeler yapıldı. Toplantı sonucunda, Karayolları sorumluluk alanında kalan hatların projeye dahil edilmesi için gerekli teknik ve idari süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca, Revizyon İmar Planı hazırlıkları öncesinde başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen Merzifon Halihazır Haritası çalışmaları da önemli bir aşamaya ulaştı. Yaklaşık üç ay önce başlatılan proje kapsamında, Samsun İller Bankası Bölge Müdürü. Afşin Çakır ve ekibiyle birlikte sahada pafta denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, harita verilerinin doğruluğu ve uygulama uyumu yerinde incelendi.

Merzifon’un kentsel gelişimi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen her iki proje de iş birliğiyle ilerliyor. Belediye yetkilileri, projelere katkı sunan tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederek, Merzifon’un modern ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.