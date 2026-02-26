Merzifonlu miniklerden belediye başkanına ziyaret

Amasya'da özel bir okulun ikinci sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersindeki yönetim birimleri konusu kapsamında bilgi almak için Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'yı ziyaret etti.

Öğrencilere sınıf öğretmenleri Seray Uzun ve İlköğretim Müdürü Ömer Faruk Erol da eşlik etti. Kargı, minik misafirlerine belediyenin görevleri, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kargı “Çocuklarımızın ilgisi ve merakı bizleri son derece mutlu etti. Nazik ziyaretleri için öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.