Mezitli Belediyesi’nden çevre dostu ve ekonomik çözüm: Çöp konteynerlerine bakım seferberliği

Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eskiyen, yıpranan ve işlevini kaybetmeye yüz tutan çöp konteynerlerini bakım ve onarımdan geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyor. Bu çalışmalar sayesinde hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlanıyor hem de çevre temizliğinin daha etkin şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, her gün ilçenin farklı mahallelerinde saha taraması yaparak ve talepleri dikkate alarak hasar görmüş konteynerleri tespit ediyor. Tespit edilen konteynerler belediyeye ait atölyelere götürülerek bakım, onarım ve yenileme işlemlerinden geçiriliyor. Kullanılabilir durumda olan konteynerler yenilenerek tekrar yurttaşların hizmetine sunuluyor.

‘YURTTAŞLARDAN DUYARLILIK BEKLENİYOR’

Öte yandan, evsel atıkların toplanmasında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle galvanizli konteynerler yerine elektrostatik boyalı konteynerler tercih ediliyor. Bu sayede konteynerlerin kullanım süresi uzatılarak hem maliyet olarak artıya geçiliyor hem de daha sağlıklı bir atık toplama sistemi oluşturuluyor. Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, çevre temizliğinin sürdürülebilirliği açısından vatandaşların da hassasiyet göstermesinin önemine dikkat çekerek, evsel atıkların ağzı kapalı poşetler içerisinde konteynerlere bırakılması ve moloz gibi farklı nitelikteki atıkların çöp konteynerlerine atılmaması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.