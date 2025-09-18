Mezitli’de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Mezitli Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle her yaştan yurttaşı bir araya getiriyor. Avrupa Komisyonu tarafından her yıl sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyanın 2025 yılı teması, “Herkes için Hareketlilik” olarak belirlendi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de farkındalık yaratmak amacıyla etkinliklere katılım sağlayarak yurttaşlarla birlikte hareket etti. Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci ön plana çıkarıldı. Düzenlenen etkinlikler arasında zumba gösterileri, basketbol atış yarışmaları ve Asansörsüz Gün uygulaması öne çıktı. Belediye hizmet binasında asansör yerine merdiven kullanımını teşvik eden uygulama, vatandaşların ilgisini çekti. Etkinliklere belediye personeli, mahalle muhtarları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘GELECEĞİMİZİN MESELESİ’

Başkan Tuncer, etkinliklerde yaptığı konuşmada,“Unutmayalım ki sürdürülebilir ulaşım sadece bugün değil, geleceğimizin de meselesidir. Mezitli Belediyesi olarak bisiklet turları, yürüyüş organizasyonları ve otomobilsiz gün gibi düzenli etkinliklerle bu bilinci destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimi hafta boyunca devam edecek etkinliklere davet ediyorum” dedi.