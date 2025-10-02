Mezitli’de kırtasiye ürünü dağıtımı başladı

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, eğitim kapsamında önemli bir hizmete imza attı. Belediyeye kırtasiye yardımı için başvuru yapan ailelerin çocuklarına; defterden kaleme, boya setinden çeşitli eğitim malzemelerine kadar geniş kapsamlı kırtasiye setleri hediye ediliyor. Mahalle sırasına göre başvuru yapan veliler gün gün cep telefonu üzerinden gönderilen mesajlarla çağırılarak kırtasiye desteğini alıyor.

‘EĞİTİM HER ÇOCUĞUN TEMEL HAKKI’

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde başlayan dağıtımlarda aileler büyük ilgi gösterdi. Özenle hazırlanan setler, hem öğrencilerin okula daha motive başlamasına katkı sağlıyor hem de ailelere ekonomik destek oluyor. Başkan Tuncer yaptığı açıklamada, “Eğitim her çocuğun en temel hakkıdır. Biz de Mezitli Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Kırtasiye setlerimizle öğrencilerimizin okul hayatlarına bir nebze de olsun destek olmayı hedefliyoruz. Mezitli’nin genç nesillerini en iyi şekilde yetiştirmek için eğitime desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.