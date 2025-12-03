Ortahisar Belediyesi’nin sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 28 Kasım - 4 Aralık 2025 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları’na katılan milli atıcı Buğra Selimzade, Türkiye şampiyonu oldu. 40 şehirden 91 kulüp ve 640 sporcunun katıldığı yarışmalarda üstün bir performans sergileyen Selimzade, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler kategorisinde 581 puan elde etti ve altın madalya kazandı.

BAŞKAN KAYA, SELİMZADE’Yİ TEBRİK ETTİ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Ortahisar Belediyemizin sporcusu Buğra Selimzade’nin bu büyük başarısı, bizlere gurur ve mutluluk yaşattı. Sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, milli takım yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.