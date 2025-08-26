Millî Mücadele’nin Kalbi Akşehir: Tarih Yeniden Canlandı

Akşehir, 24 Ağustos Onur Günü kapsamında bu yıl da tarihî hafızayı canlı tutan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Söyleşilerle tarihe ışık tutuldu. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Zaferin Karargâhı” söyleşisi, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan ve yazar Mustafa Balbay’ı Akşehirlilerle buluşturdu. Başkan Köksal konuşmasında, Akşehir’in Cumhuriyet tarihindeki yerine değinerek “Cumhuriyet’in mayası Akşehir’de çalınmıştır. Bizim görevimiz bu mirası gelecek kuşaklara taşımaktır” dedi.

"AKŞEHİRLİ OLDUM"

Gülsün Bilgehan ise salondakilere duygusal anlar yaşattı: “Bir gündür buradayım ama ben Akşehirli oldum. İnönü ailesi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu topraklar, yalnızca paşaların değil, hayatını feda eden kahraman kadın ve erkeklerin de mirasıdır. Hepimize düşen görev, onların hatırasını yaşatmaktır.”

Bilgehan ayrıca Atatürk ile İsmet İnönü’nün yol arkadaşlığının önemine dikkat çekerek “Türkiye Cumhuriyeti’ni onların dostluğuna, kararlılığına ve yanlarındaki kahramanlara borçluyuz” ifadelerini kullandı. Yazar Mustafa Balbay ise Akşehir’in stratejik konumunu şu sözlerle özetledi: “Büyük Taarruz’un hazırlıkları burada yapıldı. Çanakkale ve Sakarya nasıl dönüm noktasıysa, Akşehir de zafer yolunun kilit halkasıdır.”

Korkut Erkan, Nurhan Erkan ve Murat Selam’ın konuşmacı olarak katıldığı “Zafer Anıtı” söyleşisinde, Akşehir’in Millî Mücadele’de üstlendiği rol ele alındı.

Korkut Erkan, “Millî Mücadelemizin karargâhı Ankara’dan, Garp Cephesi’nin karargâhı kahraman Akşehir’e sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz” sözleriyle salona seslenirken, katılımcılar Zafer Anıtı’nın yalnızca bir sembol değil, milli birlik ve dayanışmanın kalıcı bir hatırlatıcısı olduğuna dikkat çekti.

Sergiler ve İmza Günleri Büyük İlgi Gördü

Söyleşilerin ardından Zafer Anıtı ve Kurtuluş Savaşı konulu sergiler açıldı. Belgeler, fotoğraflar ve eserlerle zenginleştirilen sergiler, Akşehir’in Millî Mücadele’deki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Temsili Uğurlama Töreni: 103 Yıl Öncesinin Ruhu

Etkinliklerin en coşkulu bölümü, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi önünde yapılan temsili uğurlama töreni oldu. Dönemin belediye başkanını temsilen Dr. Ahmet Nuri Köksal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü temsilen üniformasıyla Uğur Er, dönemin müftüsünü temsilen ise Selmani Gülüm tarihi konuşmalar yaptı. Başkan Köksal, “Akşehir, büyük kurtuluşa analık etmiştir. Esnafıyla, zanaatkârıyla, kadınıyla, çocuğuyla ordusuna elinden geleni vermiştir” diyerek Akşehir’in fedakârlığını anlattı.

Uğur Er’in temsili Atatürk konuşması ise törende en duygusal anları yaşattı: “Binlerce yıldır şehit kanıyla sulanan bu vatan düşman eline bırakılamaz. Bu dava yalnızca bir harp meselesi değil, bir ölüm kalım meselesidir.”

Dualar, Selalar ve Tarihi Yürüyüş

Törenin sonunda Selmani Gülüm’ün duasıyla başlayan kortej yürüyüşünde, atlı paşalar Afyon’a uğurlandı. Paşaların arkasında yürüyen askerler ve yüzlerce Akşehirli, dualarla ve alkışlarla bu tarihi yolculuğa eşlik etti. Kortej ilerlerken minarelerden yükselen selalar, 103 yıl öncesinin ruhunu bugüne taşıdı. Vatandaşlar, adeta o günleri yeniden yaşamış gibi duygu dolu anlar yaşadı.



24 Ağustos Onur Günü etkinlikleri, yalnızca geçmişi anmakla kalmadı; aynı zamanda Akşehir’in Millî Mücadele’de üstlendiği eşsiz misyonu bir kez daha ortaya koydu. Tarihe ev sahipliği yapmış bu şehir, coşku ve gururla bir kez daha Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı günlere şahitlik etti.