Mogan Gölü’nde 2. etap temizlik çalışmaları tamamlandı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Mogan Gölü’nün Sahil Caddesi kıyısında başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı yapılan çalışmaların gölün geleceğine atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan Mogan Gölü’nü adım adım yeniliyor. Geçtiğimiz yıl Sukesen Deresi’nin döküldüğü bölgede tamamlanan 1. etap çalışmasının ardından, Sahil Caddesi kıyısında yürütülen 2. etap temizlik çalışmaları da tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yürütülen projede, göl tabanında biriken çamur, plastik, metal ve organik atıklar tamamen temizlendi. Doğal dokuyu korumak için oluşturulan 300 metrelik temiz taş platform sayesinde çalışma bölgesine zarar verilmeden 40 bin metreküpten fazla atık ve çamur gölden alındı.

Çalışmaların ardından Mogan Gölü’nde ekosistemin belirgin ölçüde canlandığı gözlemlendi. Su içi sirkülasyonun artması ve oksijen seviyesinin yükselmesiyle göldeki kötü koku tamamen ortadan kalkarken, kuşlar, su canlıları ve kıyı bölgesindeki bitki örtüsü eski canlılığına yeniden kavuştu.

“MOGAN GÖLÜ’NÜN GELECEĞİNE ATILMIŞ KALICI BİR ADIMDIR”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mogan Gölü’nün yalnızca Gölbaşı’nın değil tüm Ankara’nın ortak değeri olduğuna dikkat çekerek “Mogan Gölü, şehrimizin nefes aldığı, hem ekosistem hem de sosyal yaşam açısından büyük önem taşıyan bir doğa hazinesidir. Göreve gelir gelmez önceliğimizi bu değerimizi korumaya verdik. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız 1. etap çalışmalarının ardından, bu yıl Sahil Caddesi kıyısında yürüttüğümüz 2. etap temizlik faaliyetlerini de tamamladık. Bu süreçte göl tabanında biriken çamur, plastik, metal ve organik atıkları temizleyerek hem gölün nefes almasını sağladık hem de su kalitesini ciddi oranda iyileştirdik.

Çalışmaların ardından bölgede doğal yaşamın yeniden canlandığını, kuş türlerinin geri döndüğünü, su hareketliliğinin arttığını ve kötü kokunun tamamen ortadan kalktığını gözlemliyoruz. Bu sonuçlar, yaptığımız işin ne kadar doğru, ne kadar gerekli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim için bu çalışma yalnızca bir temizlik faaliyeti değil; Mogan Gölü’nün geleceğine atılmış kalıcı bir adımdır. Gölün ekolojik yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir bir çevre yönetimi oluşturmak ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir doğa bırakmak temel hedefimizdir. Çalışmalarımızda bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ederiz” dedi.