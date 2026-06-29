Muratpaşa Belediyesi’nden özel gereksinimli bireylere engelsiz yaz desteği

Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de eğitim gören öğrenciler ve ailelerini “Yaza Merhaba” etkinliği kapsamında tekne turuna çıkarttı. Muratpaşa Belediyesi ile Kaleiçi Yat Limanı Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklerle eğlenirken, aileler de sosyal bir ortamda bir araya gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ ÜCRETSİZ EĞİTİM

Belediyenin özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetleri yalnızca sosyal etkinliklerle sınırlı kalmıyor. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de 11 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan 220 kayıtlı öğrenciye haftanın beş günü ücretsiz eğitim veriliyor. El sanatları, spor, müzik ve drama gibi farklı alanlarda düzenlenen atölyelerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri destekleniyor.

KİTAPLAR KONUŞUYOR ETKİNLİĞİ

Muratpaşa Belediyesi, görme engelli bireylere yönelik yürüttüğü “Kitaplar Konuşuyor” projesiyle de erişilebilir yaşam anlayışını güçlendiriyor. Proje kapsamında bugüne kadar 200’ü aşkın kitap seslendirilirken, yıl boyunca gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla binlerce kişiye ulaşılıyor.