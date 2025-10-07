NASA Space Apps Challenge Akşehir Finali tamamlandı

Akşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen NASA Space Apps Challenge Akşehir Finali, 20 takım 110 katılımcının kıyasıya rekabetine sahne oldu. Katılımcılar, 36 saat boyunca uzay, çevre ve teknoloji ve birbirinden farklı bir çok temayla projelerini geliştirerek jüriye sundu; yaratıcı fikirlerin yarıştığı finalde üç takım dereceye girmeye hak kazandı. Birbirinden yaratıcı projelerin yarıştığı finalde, jüri değerlendirmesi sonucunda üç takım dereceye girmeye hak kazandı. Yarışmanın birinciliğini, “Will It Rain My Parade?” adlı projeleriyle Neşeli Kelebekler takımı kazandı ve 30 bin TL ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülünü, yapay zekâ ile gezegen avı üzerine hazırladıkları “Hunting for Exoplanets with AI” adlı projeleriyle Hexabits ekibi elde ederken, “Build a Space Biology Knowledge Engine” isimli uzay biyolojisi bilgi motoru projesiyle Hodeus Studio takımı üçüncülüğe layık görüldü.

‘AKŞEHİR’DEN HER ŞEY ÇIKAR’

Ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, salonda oluşan atmosferi “Akşehir’in geleceğe uzanan enerjisi” olarak tanımladı. Konuşmasına, etkinliğin kente kazandırdığı anlamı vurgulayarak başlayan Köksal, “Bu etkinlik, ‘Bizim okuldan proje çıkmaz’ diyen kötümser öğretmenlerin, ‘Hayır hocam, biz oraya proje sunacağız’ diyen öğrencilerine yenildiği bir etkinliktir. Bilim tarihi açısından bakarsak, bu salon bu gece ‘Dünya yine de dönüyor’ diyen Galileo’yu bir kez daha hatırlamıştır. Ne siyaset, ne ticaret, ne ideoloji… Dünyayı ancak bilim kurtaracak. Çünkü bu ülkenin tek ulu ve tek kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Gerçek yol gösterici bir tek bilimdir” dedi.

BİLİM KULÜBÜ KURULACAK

Etkinliğin ardından şehrin bilim yolculuğuna dair yeni adımları da açıklayan Köksal, belediye bünyesinde kısa süre içinde bir Bilim Kulübü kurulacağını duyurdu. Başkan Köksal; “Gün boyu hocalarımızla konuştuk. Çok yakın bir vadede Akşehir Belediyesi bünyesinde bir Bilim Kulübü kuracağız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve çevre ilçelerden katılmak isteyen herkesi bu topluluğa dahil edeceğiz. TÜBİTAK paydaşlığıyla birlikte Akşehir, bilim evleri kulvarında da yerini alacak” ifadelerini kullandı.