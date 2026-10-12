Nilüfer’de Dünya Kız Çocukları Günü'nde ‘Öz Savunma’ atölyesi

Nilüfer Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla “Kalıpları Kır, Kendi Hikâyeni Yaz!” çağrısıyla hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında güvenli ve eşit kentler, dijital güvenlik, öz savunma, öz bakım ve toplumsal cinsiyet kalıpları ele alındı. Kız çocukları hafta boyunca düşüncelerini ve hayallerini paylaştı, yaşadıkları kente ilişkin önerilerini dile getirdi ve yeni beceriler edindi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılan son etkinlikte ise "WenDo: Öz Savunma ve Şiddetten Korunma Yöntemleri" atölyesinde kız çocuklarına öz savunma yöntemleri gösterildi. Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Derneği (BoMoVu) iş birliğiyle düzenlenen atölyede, 12-14 yaş arası çocuklar, uygulamalı çalışmalarla sözlü ve bedensel öz savunma yöntemlerini deneyimledi.

‘AMACIMIZ SİZİ GÜÇLENDİRMEK’

Atölyenin kapanışına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, çocukların bu tip eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi. Çocuklara hitap eden Erman, “Bizim yaşadığımız sıkıntıları siz daha kolay atlatın istiyoruz. Kendinizi savunmayı, kendinizi var etmeyi, ‘Ben varım’ demeyi öğrenin. Amacımız sizi güçlendirmek” dedi. Bilinçlenen kız çocuklarının kelebek etkisi ile etrafına da fayda sağlayacağını dile getiren Erman, belediye olarak bu tip çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Kız çocuklarına katılım belgelerini veren Erman, atölye eğitmeni Yıldız Koca’ya da teşekkür etti.