Nizip Belediyesi Hayvan Bakımevi hizmete açıldı

Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütüleceği Nizip Belediyesi Hayvan Bakım Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Yaklaşık 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve son teknolojiyle donatılan tesiste; 23 kulübe, 20 karantina odası, 6 kuduz ve 7 uyuz tedavi alanı, Ameliyathane, röntgen odası ve mama deposu bulunuyor. Açılış töreninde konuşan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, “Sahipsiz sokak hayvanlarımızın artık sıcak, güvenli ve sağlıklı bir yuvası var. Bu merkez sadece bir barınak değil; can dostlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğu için modern bir yaşam alanı. Sevgiyle başladık, şefkatle büyütüyoruz. Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Törene katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Nizip Belediye Başkanımız çok değerli bir işe imza attı. Tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum. Biz bu dünyada yalnız değiliz; tüm canlıların yaşam hakkı var” sözleriyle projeyi takdir etti. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de yaptığı konuşmada, tesisin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek Başkan Doğan’a teşekkür etti. Açılış törenine; CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, oda ve STK temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.