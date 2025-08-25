Onur Toyu’nun Ateşi Yandı: Akşehir’de Milli Mücadele Ruhu Yeniden Canlandı!

Akşehir Belediyesi tarafından 24 Ağustos Onur Günü kapsamında bu yıl ilki düzenlenen Onur Toyu'na katılım yoğun oldu. Çadırlarını alarak alanı dolduran yüzlerce vatandaş, gece boyunca hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşadı. Geleneksel hale geleceği müjdelenen Onur Toyu’nda Akşehir Belediyesi, misafirlere sucuk ekmek ve çay ikramında bulundu. Programa Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal’ın yanı sıra kurum müdürleri ve İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan da katıldı.

"CUMHURİYET’İN MAYASI AKŞEHİR’DE ÇALINMIŞTIR"

Başkan Köksal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Akşehirliler, bu akşam 24 Ağustos Onur Toyu adı altında başlattığımız etkinliğe Yamaç Paraşütü Alanı’na kadar bu saatte çıkan sevgili hemşerilerim çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Garp Cephesi Karargâhı’nın komutanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, ikinci Cumhurbaşkanımız ve Türkiye’ye çok partili demokratik hayatı armağan eden, Akşehir’in manevi evladı İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Toker Bilgehan yanımda.

9 ay 10 gün boyunca büyük taarruza ana kucaklığı yapan bu topraklar, 103 yıl önce 24 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde orduların Afyon’a hareket ettiği kutlu günlere tanıklık etti. 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandı. İşte bu yüzden diyoruz ki Cumhuriyet’in mayası Akşehir’de çalınmıştır. Cumhuriyet ve Millî Mücadele tüm vatan için çok önemlidir ama Akşehir için ayrı bir öneme sahiptir.

Bu akşam istedik ki 103 yıl önce kurtuluşa giden yolu o büyük insanlar nasıl kat ettiyse, bizler de onların ruhaniyetini yaşayalım, imanımızı ve inancımızı tazeleyelim. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olacağına dair kararlılığımızı bir kere daha hatırlayalım. Ne mutlu ki bu gecenin çok özel konuğu da yanımızda. Paşamızın torunu Sayın Gülsün Bilgehan’a katılımları için teşekkür ediyorum.”

"AKŞEHİRLİ OLDUM”

Başkan Köksal’ın ardından söz alan Gülsün Bilgehan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Sizden sonra konuşmak çok zor. Ben de İsmet Paşa gibi çok konuşmadan, çok kısa duygularımı paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Değerli başkanımız sayesinde 103 yıl öncesinin bütün heyecanını bu gece hep birlikte yaşıyoruz. O günün cesur insanlarının torunları bugün burada bir aradayız.

Yarın yine farklı törenlerle birlikte olacağız. O gün paşalarla, müftüsüyle, süvarisiyle bir arada olan vatanseverler nasıl bir araya geldiyse, bizler de bugün aynı duygularla buradayız. Hepsine şükran borçluyuz. Ama bu duyguları bize yaşatan Nuri Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.