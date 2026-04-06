Ordu'da Gastronomi Zirvesi gerçekleştirildi

Ordu Altınordu Belediyesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması” düzenlendi.

Taşbaşı Sanat Alanı’nda gerçekleştirilen panele Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işletme sahipleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Ordu’nun zengin mutfak kültürünün ele alındığı buluşmada, yerel ürünlerin korunması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kentin marka değerinin artırılması konuları masaya yatırıldı.

“GASTRONOMİ MERKEZİMİZ GELENEKSEL TARİFLERİ KORUYOR”

Panelde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Bugün dünya turizminde gastronominin payı yüzde 25’lere ulaşmış durumda. Her 4 turistten 1’i seyahatini yemek için planlıyor. Gastronomi doğru yönetildiğinde bir şehrin kaderini değiştirebilir. Ordu bu anlamda çok güçlü bir potansiyele sahip. Deniziyle, yaylasıyla, üretimiyle, fındığıyla, otlarıyla, balığıyla hikayesi olan bir mutfağa sahibiz. İşte tam da bu noktada biz yerel yönetimler olarak farklı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Sarı Konak Ordu Gastronomi Merkezimiz yerel üreticiyi doğrudan mutfağın içine alıyor. Geleneksel tarifleri korurken, onları bugünün diliyle yeniden yorumluyor” ifadelerinde bulundu.

ARTAN KÜLTÜR SEVİYESİ YENİ TURİZM AKIMLARI BAŞLATIYOR

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel de yaptığı konuşmada, “Ordu bölgemizde kirlenmeden, bozulmadan, yaşanabilirlik vasfını da yitirmeden büyümek istiyoruz. Turizmden de pay almak istiyoruz. Artan kültür seviyesi, farklılaşan yaşam zevki ve hayata bakış açısı yeni yeni turizm akımları başlatıyor. Gastronomi de bu işin en önemli parçası” şeklinde konuştu.