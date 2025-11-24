Ordu’nun ilk gastronomi merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin öncülüğünde Ordu’da ilk kez hayata geçirilen Ordu Gastronomi Merkezi, kentin tarihi dokusunu modern gastronomi kültürüyle buluşturuyor. Ergin Karlıbel Bilgi Vakfı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hayat bulan Taşbaşı Mahallesi’ndeki tarihi Sarı Konak’ta hizmet veren Ordu Gastronomi Merkezi hem mimarisi hem de sunduğu tatlarla şehrin dikkat çeken noktalarından biri hâline geldi.

Tarihle iç içe bir atmosferde sunulan yöresel tatlar başta olmak üzere geniş menü, misafirlerine hem görsel hem de damak tadı açısından zengin bir deneyim yaşatıyor. Yurttaşların ilgisiyle adeta kentin yeni buluşma noktası hâline gelen Ordu Gastronomi Merkezi hem Orduluların hem de şehre gelen misafirlerin kısa sürede gözdesi oldu.

Öte yandan Ordu Gastronomi Merkezi, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 12.00–24.00 saatleri arasında rezervasyonla hizmet veriyor.

"KENT KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALARA DEVAM"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Gastronomi Merkezi’nde kent kültürünün yaşatıldığını belirterek, “Gastronomi, şehirlerin kendini ifade etme biçimlerinden biridir. Biz de Altınordu’nun zengin mutfağını, özgün tatlarını ve yerel ürünlerini en doğru şekilde tanıtmak için Ordu Gastronomi Merkezimizi hizmete aldık. Vatandaşlarımızın burada vakit geçirmekten keyif aldığını görmek, kentimiz için önemli bir eksikliği daha ortadan kaldırdığımızın bir göstergesi oldu. Burada aileler bir araya geliyor, gençler vakit geçiriyor, şehrimizi ziyaret eden misafirler Ordu’nun kültürüyle tanışıyor.

Kısacası tarihi Sarı Konak; artık yaşayan, nefes alan bir mekân hâline geldi. Bu vesileyle Sarı Konak’ın restorasyonunu gerçekleştiren Ergin Karlıbel Bilgi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Karlıbel’e, tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz, Altınordu’yu geleceğe hazırlarken geçmişine sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, aynı zamanda modern bir şehirde yaşam kalitesini artırmak önceliğimizdir. Hemşehrilerimizi ve Ordu’yu ziyaret eden tüm misafirlerimizi buraya davet ediyor, kentin zengin mutfak kültürünü, tarihini ve güzelliklerini hep birlikte keşfetmeye çağırıyorum. Altınordu Belediyesi olarak şehir kültürünü güçlendiren, yaşam kalitesini artıran projelere aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.