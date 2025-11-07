Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: ‘Ekrem başkanımızın hizmetleri hepimize ilham kaynağı oluyor’

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi’nde düzenlenen ve Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın ev sahipliği yaptığı temel atma törenine Başkan Kaya’nın yanı sıra önceki dönem Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Zafer Partisi Trabzon İl Başkanı Hayri Suat Karadağ, CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, CHP ilçe yöneticileri, Ortahisar Belediyesi ve Yomra Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve mahalle halkı katıldı.

KAYA: “BİZ HİZMET ETME DERDİNDEYKEN YAPILAN ADALETSİZLİKLER BİZİ ÜZÜYOR”

Törende konuşan Başkan Kaya, CHP belediyeciliği için çok anlamlı bir projenin temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak birbirinden değerli çalışmalar yapma gayretinde olduklarını belirten Başkan Kaya, “Biz hizmet etme derdinde iken memlekette yaşananlara bakınca üzülüyorum. Dün sabah Ekrem İmamoğlu Başkanımızın değerli babası ve oğlunun ifadeye çağrılması üzerine İstanbul’a gitmiştim. Memlekete, millete hizmet etme aşkıyla tutuşan genç insanlar varken yaşanan bu adaletsizlikler hepimizi çok üzüyor” dedi.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Amaçlarının, vatandaşların dertlerine derman olmak olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, “Artık ne memlekete ne de millete hiçbir faydası olmayan işlerle uğraşmak istemiyoruz. Kimsenin partisi, dünya görüşü, siyaseti bizi ilgilendirmiyor. Biz hizmet için seçilmiş belediye başkanlarıyız. Ayrım yapmaksızın bütün hemşerilerimize hizmet etmek istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Belediyelerimize, belediye başkanlarımıza yapılan haksızlıklar artık gerçekten bizi yordu. Bu haksızlıkları asla kabul etmediğimizi ve sonuna kadar mücadele etme kararlılığında olduğumuzu, hiçbir arkadaşımıza yapılan bir haksızlığa boyun eğmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” sözlerini kullandı.

“EKREM BAŞKANIMIZ BİZİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Çocuklar için yapılan her projenin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Temelini atığımız ‘Çocukluk Etkinlik Merkezi ve Kreş’ projesi, Yomra’mızın çocuklarına hizmet verecek. Sevgili Başkanımız Ekrem İmamoğlu İstanbul’un her noktasına kreşler açmıştı. O bir ilham kaynağı oldu. CHP’li bütün belediyelerimiz de bu kreşleri açarak çocuklarımıza yeni yaşam alanları oluşturuyorlar. Yomra’mız da bu değerli adımı attı. Çocukluk Etkinlik Merkezi ve Kreşi’nin Yomra’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu değerli hizmeti yapan değerli Başkanım Mustafa Bıyık’a ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.”

BIYIK: “İNŞALLAH SAYIN İMAMOĞLU İLE BU PROJENİN AÇILIŞINI YAPMAK NASİP OLUR”

Yomra’nın geleceği için çok önemli bir projenin temelini attıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Projenin mimarı olan ve bize ilham veren, bu projelerin Türkiye’ye yayılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün tutuklu bulunan belediye başkanlarımızı saygıyla selamlıyorum. İnşallah temelini attığımız bu projenin açılışını Sayın İmamoğlu Başkanımızla birlikte yapmak nasip olur” dedi.

Kadın, çocuk ve aile kavramlarını çok önemseyen bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Bıyık, “Bugün burada çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği, oyunla öğrenmenin keyfini yaşayacağı ve ailelerimizin huzurla çocuklarını emanet edeceği bir kurumun temelini atıyor olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz kadınların sosyal hayatta ve iş yaşamında daha aktif rol alabilmeleri, çocuklarımızın da çağın gerekliliklerine uygun imkanlarla yetişmeleri için çalışıyoruz. Bugün attığımız bu temel ilçemizin daha güçlü ve daha mutlu geleceğinin temeli olacaktır. Kreşimiz ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından davetliler butona basarak Çocukluk Etkinlik Merkezi ve Kreş Projesinin temeline ilk harcı döktü.