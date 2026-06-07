Ortahisar’da ‘Engelsiz Yaşam Parkı Mola Evi’ için başvurular çevrimiçi ortama taşındı

Ortahisar Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Parkı Mola Evi başvurularını çevrimiçi ortama taşıdı. Yeni uygulamayla birlikte yurttaşlar, belediyenin dijital platformları üzerinden başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı Mola Evi, özel gereksinimli bireylerin sosyal gelişimlerine katkı sunarken, ailelerine de kısa süreli dinlenme ve destek imkânı sağlıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI BELİRLENDİ

Engelsiz Yaşam Parkı Mola Evi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Ortahisar ilçesinde ikamet etmesi, 15-30 yaş aralığında bulunması, yüzde 40 ile yüzde 80 arasında engel oranına sahip olması ve öz bakım becerilerini yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Program kapsamında katılımcılara ayda dört kez hizmet verilecek. Seanslar hafta içi 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar yaş, engel türü ve engel düzeylerine göre gruplandırılacak, hizmetler en fazla üç kişilik gruplar halinde sunulacak. Acil durumlarda +1 özel gereksinimli bireyin de bu imkandan yararlanması mümkün olacak. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların randevularını en az iki gün önceden almaları gerekecek. Başvuru sürecinde 15-17 yaş aralığındaki bireylerden ÇÖZGER Raporu, 18-30 yaş aralığındaki bireylerden Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve varsa vasi belgesi talep edilecek.

‘ENGELSİZ BİR ORTAHİSAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

Özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına eşit ve etkin katılımını çok önemsediklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Engelsiz bir Ortahisar hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Engelsiz Yaşam Parkı Mola Evimiz aracılığıyla özel gereksinimli bireylerimizin gelişimlerine katkı sunarken, ailelerimize de destek sağlıyoruz. Başvuruların online ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşlarımızın bu hizmetlere erişimi daha kolay ve hızlı hale geldi” diyerek, Ortahisar’da yaşayan bütün özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bu hizmetten yararlanmaya davet etti.