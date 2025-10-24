Ortahisar Yazar Buluşmaları büyük coşkuyla başladı

Ortahisar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Ortahisar Yazar Buluşmaları”, büyük bir katılım ve coşkuyla başladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Trabzon’un kültürel kimliğini yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada tanıtabilmek için düzenlediğimiz bu etkinliği gelenekselleştireceğiz. Ortahisar’ı, Cumhuriyet değerlerine yakışır biçimde kültürün ve sanatın merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen buluşmanın açılış programı, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu’nda yapıldı. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Can Kakışım ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Fuaye alanında düzenlenen kokteylin ardından konuk yazarların kitap stantları açıldı. Program, Başkan Kaya’nın konuşmasıyla devam etti.

‘TRABZON’UN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ DÜNYAYA TANITMAK ISTİYORUZ’

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen düzenleme komitesi üyelerine teşekkür eden Kaya, “Trabzon, ülkemizin kültür tarihinde önemli bir yere sahip. Sabahattin Ali’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar birçok aydın bu topraklarda yetişti. Biz de bu kimliği tüm dünyaya tanıtmak adına sorumluluk üstlendik. Ortahisar Yazar Buluşmaları da bu hedefin önemli bir parçası” diye konuştu.

‘TOMRİS UYAR’I YAŞATMAK, BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR’

Bu yılki etkinliğin Türk edebiyatının usta kalemlerinden Tomris Uyar’ın anısına düzenlendiğini belirten Kaya, “Tomris Uyar’ın dedesi Süleyman Sırrı Gedik, Trabzon milletvekiliydi. Böylesi bir değerin hemşerisi olmaktan onur duyuyorum. Onun ve edebiyatımıza yön vermiş tüm isimlerin mirasını yaşatmak, bizim için bir kültür hizmetidir. Uyar’ı yeniden okumak ve her eve taşımak, ülkemizin kültürel zenginliğine katkıdır” dedi.

KONGAR: ‘TRABZON’DAN BAŞLAYAN HİÇBİR KÜLTÜREL OLAY BİTMEZ’

Etkinliğin ilk söyleşisini yapan Prof. Dr. Emre Kongar, Trabzon’a büyük bir sevinçle geldiğini belirterek, “Kurtuluş Savaşı gibi Cumhuriyet devrimi gibi Trabzon’dan başlayan, köklerini buradan alan hiçbir kültürel ve siyasal olay bitmez. Bugün Cumhuriyet devrimine saldırıların arttığı bir dönemde böyle bir etkinliği düzenleyen bir belediyeye sahip olduğunuz için şanslısınız” ifadelerini kullandı.

Kongar, konuşmasının ardından okurları için kitaplarını imzaladı.