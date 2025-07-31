Osmangazi Belediyesi, Genco Erkal’ı anıyor

Osmangazi Belediyesi, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Genco Erkal’ı anmak üzere özel bir gece düzenliyor. “Bir Ustanın İzinde: Genco Erkal Anma Gecesi” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, usta sanatçının tiyatroya adanmış hayatı, belgesel gösterimi, söyleşi, müzik ve şiir dinletileriyle sahneye taşınacak. Gecenin onur konuğu, uzun yıllardır kültür-sanat alanında belgeseller ve bellek projeleri üreten yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin olacak. Genco Erkal’ın hayatını da konu alan bir belgesele imza atan Metin, söyleşisinde hem Genco Erkal’la olan dostluğunu hem de arşiv çalışmaları sürecini izleyicilerle paylaşacak. Program kapsamında, Genco Erkal’ın sahneye taşıdığı bazı tiyatro eserlerinden kısa uyarlamalar, Nazım Hikmet şiirleri ve özel müzik yorumları da izleyicilerle buluşacak. Rezonans müzik topluluğu ve Uludağ Üniversitesi Oyuncuları’nın katkı sunduğu gecede, izleyenleri duygu dolu anlar bekliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik, 31 Temmuz Perşembe akşamı 20.30’da Osmangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tiyatrosever tüm hemşehrilerimizi bu özel geceye davet ediyoruz.