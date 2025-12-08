Özel gereksinimli şefler hünerlerini 'Engelsiz GastroFest Kartal'da gösterdi

Kartal Belediyesi’nin Türkiye Beyazay Derneği Kartal Şubesi iş birliğiyle düzenlediği Engelsiz GastroFest, özel gereksinimli bireylerin hazırladığı lezzetler ve dayanışma atmosferiyle Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi’nin erişilebilir yaşam çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen festival, özel bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren etkinliklere sahne oldu.

Organizasyona, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Beyazay Derneği Kartal Şube Başkanı Müslüm İnan, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, özel eğitim kurumlarının yöneticileri ve uluslararası ödüllü master şefler katıldı.

Programın açılışında konuşan Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, katılımcıları Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına selamladı.

Özgön konuşmasında, Kartal Belediyesi ile Türkiye Beyazay Derneği’nin yıllardır sürdürdüğü iş birliğine dikkat çekerek: “Bugün burada, ‘Sevgi bütün engelleri aşar’ sözünün gerçek karşılığını görüyoruz. Engelsiz yaşam alanındaki çalışmalarımızı sürdürülebilir adımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Bu özel organizasyona emek veren tüm çocuklarımıza, özel bireylerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖZEL BİREYLERDEN ‘ANNE KURABİYESİ’

Festivalin fuaye alanında master şefler eşliğinde özel gereksinimli bireylerin hazırladığı ‘anne kurabiyeleri’ misafirlere ikram edildi. Salon programı sırasında yemek ikramları sunulurken bahçe alanı ise festival havasında geçti. Kartal Belediyesi’nin ikram aracı çay servisi yaparken, çocuklar için patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

SEVGİ KOROSU”NDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Etkinliğe neşe katan bir diğer detay ise özel gereksinimli 8 kişiden oluşan “Sevgi Korosu” oldu. Seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara duygusal ve keyifli anlar yaşatan koro üyeleri, sanatın ve sevginin önünde hiçbir engelin duramayacağını performanslarıyla kanıtladı.

Gastronomi alanında destek sunan master şeflere, programın sonunda plaketleri verildi ve GastroFest, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.