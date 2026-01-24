Promosyon sözleşmesinde

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile banka arasında imzalanan maaş promosyon sözleşmesinin “karşılıklı anlaşma” yoluyla feshedilmesine, Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan'dan tepki geldi. Kamuoyuna sunulan fesih açıklamasında somut hiçbir gerekçe gösterilmediğini, sürecin nasıl ve kimlerle yürütüldüğüne ilişkin bilgi verilmediğini ve üniversite çalışanlarının iradesi yok sayılarak keyfi kararlar uygulandığını ifade eden Arslan şu soruları sordu:

"Öngörülmeyen teknik ve idari sorunlar nelerdir?



Bu teknik ve idari sorunları görmek için bu kadar zaman neden beklenmiştir?



Anlaşma imzalanırken bu teknik ve idari sorunlar neden görülmemiştir?



Yeni yapacağınız anlaşmanın yine teknik ve idari sorunlarla karşımıza çıkmayacağının garantisi var mıdır?



Bu sözde karşılıklı anlaşmada üniversite emekçilerinin onayı nerede alınmıştır?



Fesih nedeniyle doğan mağduriyet ve hak kayıplarının sorumluluğu kimdedir?



Bu hak kayıpları nasıl telafi edilecektir?



Yeni bir anlaşma sürecinde üniversite emekçilerini ne kadar bekleteceksiniz?



Bütün bu mağduriyetler gönderilen bir mesajla telafi edilebilir mi?"

Arslan, "Çalışanların onayı olmadan alınacak hiçbir karar meşru değildir! Hak kaybı doğuran bu fesih işlemi derhal geri çekilmelidir! Süreç tüm yönleriyle şeffaf, personelin lehine, somut güvencelerle derhal sağlıklı bir şekilde yürütülmelidir. Eğitim İş olarak üniversite personelinin hak kaybına uğramasına asla izin vermeyeceğiz! Daha önceden de olduğu gibi kapalı kapılar ardında soyut ifadelerle aşındırmaya çalışılan anlayışı kabul etmiyoruz! Bu sürecin takipçisi olacağımızı, hukuki ve idari haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.