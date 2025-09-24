Mersin Yenişehir Belediyesi’nin 2021 yılında 2 üreticiyle başlattığı Safran Yetiştiriciliği Projesi, büyümeye devam ediyor. Belediye’nin sağladığı hibe destekleriyle üretici sayısı 18’e ulaşırken, bu yıl üreticilere 640 kilogram safran soğanı ve 5 bin 500 litre organik solucan gübresi dağıtıldı. Değirmençay Mahallesi’nde düzenlenen törende safran soğanları, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve üreticiler tarafından toprakla buluşturuldu. Törene Başkan Özyiğit’in yanı sıra Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Özyiğit, yaptığı konuşmada kırsal kalkınmaya verdikleri önemi vurgulayarak, “Dört yıl önce iki üreticiyle çıktığımız bu yolda bugün 20’ye yaklaşan üreticimiz var. Yenişehir, Safranbolu gibi safranla anılan bir kent olacak, hatta bir gün önüne geçecek. Bu hızla devam edersek Türkiye’nin toplam rekoltesinin dörtte birini karşılayabiliriz” dedi.

20 MİLYON LİRALIK DESTEK

Verimli topraklarda yüksek katma değerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, “Safran az su isteyen, kıraç topraklarda yetişen ve değeri yüksek bir ürün. Önce Değirmençay’da başladık, şimdi Uzunkaş ve Emirler’de üreticilerimizle sürdürüyoruz” diye konuştu. Yenişehir Belediyesi’nin bugüne kadar 140 ton solucan gübresi üreterek üreticilere ücretsiz dağıttığını, bunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğunu belirten Özyiğit, “Amacımız üretimi artırırken doğayı da korumak. Toprağı zehirlemek yerine yaşatmak zorundayız. Bu nedenle organik tarımı destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Özyiğit ayrıca Değirmençay’da başlatılan Arı Merası Projesi ile üreticilere yeni bir gelir kapısı yaratacaklarını da duyurdu. 3 bin 500 dönümlük alanda yürütülen projede bugüne kadar 5 bin bitki dikildiğini, arıların yerleştirildiğini ve arıcılık eğitimlerinin başlayacağını söyledi. Projede ilk üreticilerden olan Ahmet Ata da söz alarak, “Dört yıl önce 250 kilo safran soğanıyla başladım, bugün 1 tona ulaştım. Başkanımızın vizyonu sayesinde Yenişehir safranın merkezi olma yolunda ilerliyor” dedi. Konuşmaların ardından Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan üreticilere sertifikaları verildi.