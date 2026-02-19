Safranbolu Barış Mahallesi’nde altyapı çalışmaları başladı

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse öncülüğünde imara açılan Barış Mahallesi’nde altyapı çalışmaları başladı. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve kanalizasyon hattı yapımına başladı. Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda imara açılan bölgelerde üstyapı öncesi teknik altyapının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceği ve altyapının tamamlanarak bölgenin modern ve güvenli bir yerleşim alanı haline getirileceği ifade edildi.