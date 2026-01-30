Safranbolu Belediyesi 90 bin çiçeğin tohumunu toprakla buluşturdu

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Yazıköy Uygulama ve Üretim Biriminde, yaz aylarında kentin farklı noktalarında toprakla buluşturulacak 90 bin çiçeğin tohumları ekildi. Kent estetiğini güçlendirmek ve yeşil alanların niteliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle su tasarrufu sağlayan çiçek türleri tercih edildi. Uygulama ve Üretim Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Pınar Uslu, yaptığı açıklamada, belediye olarak çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalara önem verdiklerini söyledi. Uslu, “Yaz sezonunda parklar, refüjler ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 90 bin adet çiçeğin tohumunu ektik. Seçtiğimiz türler hem iklim koşullarına dayanıklı hem de daha az su tüketen bitkilerden oluşuyor. Böylece hem kentimizin görsel güzelliğini artırmayı hem de su kaynaklarımızı verimli kullanmayı hedefliyoruz.” dedi. Üretim sürecinin titizlikle takip edildiğini belirten Uslu, sağlıklı şekilde yetiştirilecek fidelerin yaz aylarında Safranbolu’nun farklı noktalarına dikileceğini kaydetti. Çalışmaların, belediyenin kendi imkanlarıyla yürütülmesi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı da ifade edildi.