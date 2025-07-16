Safranbolu Belediyesi sokak hayvanları için yapılan bakımevini genişletti: 'Siz sahiplenene kadar, biz ev sahipliği yapıyoruz'

Karabük Safranbolu Belediyesi, Akçasu Mahallesi’nde bulunan Safranbolu Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, yeni yasal düzenlemeler doğrultusunda baştan sona yenileyerek modern bir yaşam alanına dönüştürdü. Merkezin alanı bin metrekareden 12 bin 500 metrekareye çıkarıldı. Merkezde görevli 9 profesyonel personel ile hizmet veren Bakımevi’nin Sorumlu Veteriner Hekimi İzzet Kubilay Bağ, merkezin yenilenen yapısına ilişkin “Yeni yasal düzenlemeye uygun olarak merkezimizde kısırlaştırılan köpekler, operasyon sonrası bakım süreçlerinden geçiyor ve sahiplendirilinceye kadar misafirimiz oluyor. İyileşen hayvanlarımız ise rehabilitasyon sonrası ikinci ve üçüncü etaplarda yer alan doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Her bir canlının sağlığı ve huzuru bizim için emanet bilinciyle değerlidir” dedi. Her ne kadar sokak kedileri için ayrı bir barınak bulunmasa da merkez bünyesinde oluşturulan kedi müşahede odası, yaralı veya hasta getirilen kedilerin tedavisinde aktif şekilde kullanılıyor. Tedavisi tamamlanan kediler, doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

DONANIMLI MERKEZ, ŞEFFAF HİZMET

Merkezde modern veterinerlik cihazları, hijyenik bakım ve operasyon odaları, bekleme salonları ve personel alanları bulunuyor. Tüm tesis, hayvan sağlığı ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yurttaşların da ziyaret edebileceği şekilde planlanan merkez, hem sahiplendirme sürecine destek oluyor hem de hayvanseverlerin güvenle katkı sunabileceği bir yapı sunuyor. Şeffaf ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla hizmet veren merkez, sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva kazandırma misyonunu sürdürüyor.