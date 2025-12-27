Safranbolu’da 3. Yılbaşı Panayırı için son hazırlıklar tamamlandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil Safranbolu’da, turizmi dört mevsime yaymak ve kış döneminde kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 3. Yılbaşı Panayırı için son hazırlıklar tamamlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen panayır, 27-31 Aralık tarihleri arasında Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde gerçekleştirilecek. Tarihi atmosferde kurulacak panayırda yılbaşına özgü hediyelik eşyalar, yöresel ürünler, sokak lezzetleri ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşturulacak. Etkinlik süresince farklı müzik grupları tarafından canlı performanslar da sunulacak.

Panayır öncesinde Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Tarihi Çarşı sokakları, Han Arkası bölgesi ve çevredeki tarihi yapılar özel ışıklandırmalarla donatıldı. Kurulan stantların ise Safranbolu’nun tarihi ve mimari dokusuna uygun şekilde tasarlandığı, esnafın çalışma konforu gözetilerek planlandığı belirtildi.

Panayır alanında 22 stantta yılbaşına özel hediyelik ürünler, 5 stantta ise gıda ve ikramlık ürünler satışa sunulacak.

Öte yandan Safranbolu Belediyesi, yurttaşların panayır alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlayacak. 27-31 Aralık tarihleri arasında her gün saat 18.00’de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’ndan hareket edecek belediye otobüsleri, ziyaretçileri Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı’na ücretsiz olarak ulaştıracak. Seferlerin karşılıklı olarak 1,5 saat aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Her yıl artan ilgiyle birlikte bu yıl panayıra yurt dışından da çok sayıda turistin gelmesi beklendiği, etkinliğin Safranbolu’nun kış turizmine ve yerel esnafa önemli katkı sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Safranbolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 3. Yılbaşı Panayırı, kentin tarihi kimliğini kış döneminde de ön plana çıkarmayı amaçlıyor.