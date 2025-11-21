Safranbolu’da eğitim rüzgârı: 28 kursta 439 yurttaş kendini geliştiriyor

Safranbolu Belediyesi’ne bağlı Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurslar sürüyor. Safranbolu Belediyesi, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen eğitim programları, yurttaşlardan büyük ilgi görüyor. Safranbolu Belediyesi bünyesindeki öğretmenler tarafından verilen 15 farklı hobi kursuna da yoğun katılım sağlanıyor. 28 kursta toplam 439 yurttaşın faydalandığı eğitimlerde, giyim alanı, el sanatları, seramik ve görsel sanatlar gibi birçok branşta ders veriliyor.