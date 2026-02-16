Safranbolu’da gece temizliği

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, gece saatlerinde, Perşembe pazarı ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ile Balık Pazarı mevkiinde yıkama çalışması gerçekleştirdi. Kar yağışı nedeniyle hasar gören ve cadde ile sokaklarda biriken ağaç dalları kamyonlara yüklenirken, biriken tozlar ise süpürme aracı ile süpürülerek şehir genelinde temizlik sağlandı. Okullar bölgesi başta olmak üzere ana arter ve ara sokaklarda yürütülen çalışmalarla yaya ve araç trafiğinin güvenli şekilde devam etmesi hedefleniyor. Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceğini bildirildi.