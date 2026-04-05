Safranbolu’da halkın ekmeği için temel atıldı

Safranbolu Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda yaşama geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla projelendirilen "Çağıl Güleç Özbey Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Fırını"nın temeli, düzenlenen geniş katılımlı törenle atıldı. Bağlarbaşı Mahallesi Çankaya Parkı karşısında inşa edilecek olan dev tesisin temel atma töreni, protokol üyeleri ve Safranbolu halkının yoğun ilgisine sahne oldu. Törene; CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, Belediye Başkan Yardımcıları Taner Timar, Kemal Akgül, Serkan Adabaş ve Kurtuluş Çavuş, Saf. Bel. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Varlı, dernek, sivil toplum kuruluşu ile meslek odası temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘TEMEL GIDA MADDELERİ LÜKS OLDU’

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, böylesine anlamlı ve doğrudan halka dokunan bir projenin temelini atmaktan dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti. Ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara değinen Başkan Köse, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin içinden geçtiği bu buhranlı ekonomik süreçte, alım gücünün günden güne eridiğine ve temel gıda maddelerine ulaşmanın dahi lüks haline geldiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Evlere giren ekmeğin hesabının yapıldığı, enflasyonun her mutfağı derinden etkilediği bu zorlu dönemde; biz yerel yönetimlerin en temel görevi halkımızın yanında dimdik durmak, onların omuzlarındaki ağır yükü bir nebze olsun hafifletmektir. Bugün temelini attığımız bu fırın, sadece bir üretim tesisi değil; halkçı belediyecilik anlayışımızın, dayanışmamızın ve vatandaşımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.”

‘HİZMETİN DEĞERİ ÖLÇÜLEMEZ’

Başkan Köse konuşmasının devamında, projeye sağladıkları değerli katkılardan ötürü Özbey ailesine teşekkür etti. Dayanışma ruhuna vurgu yapan Köse, projenin bir hayır işi olması sebebiyle zemin etüt hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiren Jeoloji Mühendisi Ahmet Öztürk’e ve statik projeleri hiçbir bedel talep etmeden çizen İsmail Şerefier’e teşekkür etti. Köse, ayrıca projenin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan Safranbolu Belediyesi ekibini de tebrik etti. Törende konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu özetleyerek projenin önemine dikkat çekti. Akay, “Vatandaşlarımızın fırınlarda bayat ekmek kuyruklarına girdiği, ucuz gıdaya ulaşabilmek için büyük çabalar sarf ettiği acı bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlarımızın temel besin kaynağı olan ekmeğe ulaşımda bile zorluk çektiği böyle bir dönemde, halk için hayata geçirilen bu hizmetin değeri ölçülemez” şeklinde konuştu.