Safranbolu’da Safran zamanı: 9. Safran Festivali 17-19 Ekim’de başlıyor

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Safran Festivali, 17-18-19 Ekim 2025 tarihleri arasındaki etkinliklerle gerçekleşecek.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ve Safranbolu Kültürel Miras Derneği iş birliğiyle düzenlenecek festival, 17 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Karabük Belediyesi Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından Cinci Macunu ikramı ve Zerde kazanının kaynatılması töreni ile festival coşkusu tarihi çarşıya yayılacak. Gün boyunca yağlı boya sergisi, kağıttan safran sergisi ve yerel üreticiler pazarı ziyaretçileri bekleyecek.

Festivalin ikinci günü olan 18 Ekim Cumartesi, safran hasadının gerçekleştirileceği Safranova etkinliği ile başlayacak. Gün boyunca piyano ve ney dinletisi, fotoğraf ve kitap imza günleri, “Safran Yetiştiriciliği ve Ekonomisi” ile “Safranın Gelecekten Bilime Yolculuğu” başlıklı söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, safran lokumunun kaynatılması gösterisi de yapılacak. Öğleden sonra ise Safranbolu’nun en lezzetli tariflerinin yarışacağı Safran Yemek Yarışması, usta şeflerin jüri koltuğunda değerlendirmesiyle gerçekleşecek.

Festivalin son günü olan 19 Ekim Pazar ise geleneksel safran hasadı etkinliği ile sona erecek. Yüzyıllardır kente adını veren ve coğrafi işaretle tescillenen safran bitkisinin üretim alanlarında yapılacak hasat, misafirlere deneyim sunacak.

"FESTİVALİ ÖNEMSİYORUZ"

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, festivale ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Safranbolu’muzun simgesi olan safranı tanıtmak, üreticilerimizi desteklemek ve kentimizi yılın her döneminde turizmle buluşturmak için bu festivali çok önemsiyoruz. Herkesi bu eşsiz deneyimi birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

Kültürel mirası, tarihi dokusu ve gastronomik değerleriyle Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden biri olan Safranbolu, 9. Safran Festivali ile yerli ve yabancı konuklarını bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor.