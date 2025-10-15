Safranbolu’da Safranlı Yemek Yarışması heyecanı başlıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Safran Festivali kapsamında gerçekleştirilecek “Safranlı Yemek Yarışması”, 18 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Aslanlar Sosyal Tesisi’nde yapılacak. Yarışmanın başvuru süreci ise dün sona erdi. Safranbolu’nun coğrafi işaretli ürünü olan safranı tanıtmak ve gastronomi kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenecek yarışmada, katılımcılar en lezzetli safranlı yemeklerini jüri karşısında sergileyecek. Yarışmada dereceye girenlere birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın ödülleri verilecek. 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 9. Safran Festivali kapsamında yapılacak etkinliklerle Safranbolu’nun tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtılması hedefleniyor.