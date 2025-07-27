Safranbolu’da yurttaşlar, yerel üretimi destekleyen bu projeyle, hiçbir kimyasal katkı kullanılmadan yetiştirilen taze ürünlere doğrudan erişebiliyor. Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi seralarında üretilen domates (maniye), biber çeşitleri, salatalık, patlıcan ve fasulye gibi yazlık sebzeler, haftanın altı günü (Pazartesi günü hariç) 14.00–17.00 saatleri arasında Esentepe Mahallesi Çankaya Parkı'nda yer alan Halkın Bakkalı’ndan temin edilebiliyor.
Safranbolu’da tarladan sofraya üretim
Safranbolu Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi’nde doğal yöntemlerle yetiştirilen sebzeler, “Halkın Bakkalı” raflarında yerini aldı.
27.07.2025 18:04:00
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Cumhuriyet/Ankara
Safranbolu Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi’nde doğal yöntemlerle yetiştirilen sebzeler, “Halkın Bakkalı” raflarında yerini aldı.
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