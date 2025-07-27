Safranbolu’da tarladan sofraya üretim

Safranbolu’da yurttaşlar, yerel üretimi destekleyen bu projeyle, hiçbir kimyasal katkı kullanılmadan yetiştirilen taze ürünlere doğrudan erişebiliyor. Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi seralarında üretilen domates (maniye), biber çeşitleri, salatalık, patlıcan ve fasulye gibi yazlık sebzeler, haftanın altı günü (Pazartesi günü hariç) 14.00–17.00 saatleri arasında Esentepe Mahallesi Çankaya Parkı'nda yer alan Halkın Bakkalı’ndan temin edilebiliyor.