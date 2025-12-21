Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 31. yıldönümünü kutladı: Tarihi konak ödüllendirildi

Safranbolu, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmasının 31. yılını kutladı. 17 Aralık 1994 tarihinde listeye alınan ilçede yapılan kutlamalar iki gün sürdü. 17 Aralık 2025 tarihinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın ilk bölümünde açılış konuşmaları yapıldı. Programın ilk günü, “Türk Dilinin Sessiz Tanıkları: Türk Boy Damgaları ile Demirin İzinde” adlı sergilerin açılışı ve gezilmesiyle sürdü.

Safranbolu Belediyesi 18 Aralık 2025 tarihinde ise merhum Hulusi Yazıcıoğlu’nun eşi Hatice Yazıcıoğlu tarafından bağışlanan arşivle oluşturulan özel odanın açılışını yaptı.

Safranbolu Belediyesi tarafından, Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 31. yılı etkinlikleri kapsamında restorasyonu tamamlanan yaklaşık 2.5 asırlık tarihi konak, “Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülü, yapı sahibi Mehmet Fatih Tutarkaban adına kızları Zeynep Tutarkaban ve Zeliha Başer, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar’dan aldı.

Yüksek mimar Ahmet Rauf Bağ tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, yapının özgün mimari dokusu korunurken tavanlardaki kalem işleri ve geleneksel konut özellikleri aslına uygun şekilde ihya edildi. Restorasyonu tamamlanan konağın, önümüzdeki süreçte kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılması planlanıyor.