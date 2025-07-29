Samsun’da Atakum Belediyesi, karakılçık buğdayında hasadı tamamladı

Samsun Atakum Belediyesi’nin kırsal kalkınma hamleleri sonuç veriyor. Karaoyumca Mahallesi’nde ekilen fiğ, yulaf ve karakılçık buğdayında hasat tamamlandı. Hayvancılıkla uğraşan ailelere yem bitkisi desteği kapsamında fiğ ve yulaf karışık ekildi, haziran ayında biçildi.

‘PROTEİN VE LİF ORANI ZENGİN’

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamullerde kullanılan, protein ve lif açısından zengin karakılçık buğdayının hasadını da gerçekleştirdi. Elde edilen buğdayın düşük glisemik indeksi nedeniyle özellikle diyabet hastaları tarafından tercih edildiği vurgulandı.

‘KARAKILÇIK BUĞDAYINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ’

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Başkan Serhat Türkel öncülüğünde, ata tohumu karakılçık buğdayını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl üretimi artırıp isteyen çiftçilere dağıtacağız, Atalık tohumlarının değerinin arttığı bugünlerde, duyarlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” denildi.