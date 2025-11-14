Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı’na ailelerden ve çocuklardan tam not

Kastamonu Belediyesi, yıllar boyunca atıl durumda kalan ‘Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı’nı parka dönüştürdü. Toplam 17 bin metrekare alana kurulu olan ve 6 bin 300 metrekare yeşil alana sahip Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı’nda 440 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, dinlenme alanları, kamelyalar ve 29 farklı ağaç türü bulunuyor. Her yaş grubuna hitap eden 3 ayrı oyun ve spor alanı, çocuklar için survivor parkı konsepti, yetişkinler için spor ve kondisyon alanları ile Kastamonu’da ilk kez yer alan zeplin parkuru da vatandaşların beğenisine sunuldu.

'ESKİDEN HARABEYDİ ARTIK GÜVENLE VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Ayrıca futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile gençlere aktif bir yaşam alanı oluşturuldu. Mahalle sakinleri, uzun yıllar bakımsız kalan alanın modern bir parka dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Eskiden harabe haldeydi, artık çocuklarımızla güvenle vakit geçirebileceğimiz bir yerimiz var. Belediyemiz buraya çok güzel bir tesis yaptı. Başta Belediye Başkanımız Hasan Baltacı olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.