Şehidin vasiyeti yerine getirildi: Şehit Kani Obi Park ve Çocuk Bahçesi hizmete açıldı

Altınordu Belediyesi’nin Şirinevler Mahallesi’nde 3 bin 280 metrekarelik alanda inşa ettiği parkın açılışı törenle gerçekleşti. Temmuz ayında Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kani Obi’nin adının verildiği parkın açılışına şehidin ailesi de katıldı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Şehit olursam beni her yerde paylaşsınlar diyen Korganlı şehidimizin vasiyetini yerine getirmenin manevi huzurunu yaşıyorum” dedi. Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi yanında park alanında gerçekleşen törene CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Şehit Kani Obi’nin ailesi, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve meslek odaları temsilcileri, şehit dernekleri yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

‘PARKLARI YENİLİYORUZ’

Açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuk parklarının sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çok büyük bir gayret içerisindeyiz. 5 yıllık görev sürecimizde kendimize 25 yeni çocuk parkı hedefi koyduk. Geride kalan 1,5 yıllık süreçte Karacaömer, Şahincili ve Karşıyaka mahallelerimize yeni park alanları kazandırdık. Bugün de 4. parkımızın açılışını yapıyoruz. Yine bu yıl bitmeden Uzunisa mahallemizde bir park açılışı daha gerçekleştireceğiz. Bunun yanında sorumluluk sahamızda bulunan mevcut parkları da sil baştan yeniliyoruz” dedi.

‘TÜM ÇABAMIZ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN MUTLULUĞU İÇİNDİR’

Çocuk ve aile odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Tepe, “Bütün çabamızın bu kentin çocuklarının hak ettiği şekilde büyümesine yönelik olduğunu ifade etmek istiyorum. Onların gelişimlerini desteklemek üzere her gün 10 bin çocuğumuzun sırasına bol proteinli, taze süt koyuyoruz. Yeni park alanlarını hizmete sunuyoruz. Bu parklardan, sokaklardan mutlu çocuk sesleri yükselsin istiyoruz. Ailelerimiz bu nitelikli yeşil alanda çocuklarıyla keyifli zaman geçirsin istiyoruz. Çocuk gülerse, kadın gülerse, aileler mutlu olur. Ailelerin mutlu olduğu bir Altınordu hepimizin ortak arzusu” diye konuştu.

‘ŞEHİDİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMENİN MANEVİ MUTLULUĞU İÇİNDEYİM”

3 bin 280 metrekarelik alana inşa edilen parkın hem çocukların neşesine hem de ailelerin huzuruna ev sahipliği yapacağını vurgulayan Başkan Tepe, “Yeşiliyle, oyun alanlarıyla, spor ve dinlenme bölümleriyle Şirinevler Mahallemize soluklanabilecekleri yeni bir alan kazandırıyoruz. Bu park, hem birlik ve beraberliğimizin bir simgesi hem de şehidimizin aziz hatırasına bir vefa göstergesidir. Temmuz ayında şehit düşen Korganlı hemşehrimiz Kani Obi’nin adını yaşatacağız. Onun bizlere vasiyeti, ‘Şehit olursam beni her yerde paylaşsınlar’ şeklindeydi. Vasiyetini yerine getirmenin manevi huzurunu da burada en yoğun şekilde yaşıyoruz. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Şehit Piyade Uzman Çavuş Kani Obi Park ve Çocuk Bahçemiz, mahallemize ve kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Açılış töreninde Şirinevler Mahallesi Muhtarı Yaşar Temel’in yanı sıra Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ve CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar konuşma yaparak Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’ye teşekkürlerini ilettiler. Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek park, çocukların ve mahallelilerin hizmetine sunuldu.