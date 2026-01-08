Şehit Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi’ndeki düzenleme çalışmaları tamamlandı

Manavgat Belediyesi tarafından Şehit Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi’nde yürütülen kapsamlı yol ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. İlçenin önemli ulaşım akslarından biri olan güzergahta yapılan çalışmalarla bölgenin altyapısı modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Remzi Güven Caddesi’nin bitiminden Çeltikçi Mahallesi girişine kadar uzanan yaklaşık 450 metrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; yol, kaldırım, refüj ve kavşak düzenlemeleri ile birlikte sıcak asfalt uygulamaları yaşama geçirildi. Proje çerçevesinde 30 metre genişliğinde 2x2 bölünmüş yol oluşturulurken, 4 bin metrekare parke ve 2 bin metre bordür uygulaması yapıldı. Yapılan düzenlemelerle birlikte bölgede trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, yaya ve araç ulaşımında konforun artırılması sağlandı.