Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den odalara ziyaret

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan oda başkanlarını belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Efes Selçuk’un gelişimi için kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Başkan Sengel ve beraberindeki meclis üyeleri ziyaretlerine Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ve yönetim kurulu üyeleri ile başladı. Ziyarette, Efes Selçuk için büyük önem taşıyan tarım sektörü, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelindi. Kısa süre önce yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Okan Kamak ve yönetimini tebrik eden Başkan Sengel, esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Ziyarette yerel esnafın desteklenmesi, ekonomik hareketliliğin artırılması ve esnafın karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerin bir diğer durağı Selçuk Ticaret Odası oldu. Başkan Sengel ve meclis üyeleri, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek ilçedeki ticari faaliyetler, iş dünyasının beklentileri ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin son durağı ise Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası oldu. Oda Başkanlığı görevine kısa süre önce seçilen Barış Gider ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Sengel, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Sengel, ulaşım sektörünün kent yaşamındaki önemine dikkat çekti.

"EFES SELÇUK’UN GELECEĞİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Efes Selçuk’un geleceği için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk Belediyesi meclis üyelerimiz ile birlikte Ziraat Odamızı, Esnaf ve Sanatkârlar Odamızı, Ticaret Odamızı ve Şoförler Odamızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde odalarımızla birlikte Efes Selçuk için neler yapabileceğimizi, iş birliğimizi nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuştuk.

Birlikten kuvvet doğduğunu biliyoruz. Bu nedenle odalarımızla düzenli olarak bir araya geleceğimiz kurumsal bir yapı oluşturmak için de adımlar atıyoruz. Hepimizin ortak düşüncesi Efes Selçuk’un geleceği. Bu güzel ilçeye değer katmak ve daha güçlü bir Efes Selçuk için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sengel ayrıca, önceki gün Tarım İl Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İzbeton yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Efes Selçuk’un gelişimi için tüm kurumlarla temas halinde olduklarını ifade etti.