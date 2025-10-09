Şereflikoçhisar Belediyesi araç filosunu yeniliyor: Önceki yönetim 27 aracı kaybetti!

Şereflikoçhisar Belediyesi, hizmet araçlarını yenilemeye ve büyütmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Koçak hizmet kalitesini artırmak, yurttaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu yenilemeye devam edeceklerini belirtti. Koçak, 2024 yerel seçimleriyle birlikte göreve geldikten sonra belediye araç filosuna 10 adet sıfır aracı kazandırdıklarını belirterek “Ne yazık ki bizden önceki dönemlerde şantiyemizdeki 27 aracın kayıp olduğunu tespit ettik, konuyla ilgili hukuki süreci başlattık. Halkın hizmetinde kullanılmak için alınan devletin araçlarının özel işlerde kullanıldığını ve aracın pert edildiğine tanıklık ettik. Halkın belediyesi olarak kıymetli halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için sıfır kilometre araçları filomuza dahil ettik” dedi.

‘YURTTAŞ ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

Belediye filosuna dahil edilen araçların temizlik, fen işleri, park ve bahçeler ile sosyal hizmetler gibi birçok birimde görev alarak Şereflikoçhisar’a daha güçlü hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Koçak, “Eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan araçların yerine, son model, çevreci ve enerji tasarruflu yeni araçlar filomuza kazandırıldı. Bu yenileme çalışmasıyla birlikte hem bakım ve onarım maliyetleri azalacak hem de hizmetlerde verimlilik artacak, Belediyemiz, vatandaş odaklı anlayışla altyapıdan çevreye, ulaşımdan sosyal projelere kadar her alanda yenilikçi adımlar atmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.