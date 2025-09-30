Seydişehir Belediyesi’nden çiftçilere Lenox tohum desteği

Seydişehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibeli Lenox (Yem Şalgamı) Tohumu Desteğine başlayacak. İlçedeki tarım faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Tarım ve hayvancılık alanında yem maliyetlerini düşürmek için hazırlanan projeler kapsamında çiftçilerimize kaliteli yem şalgamı tohumu temin edilecek. Belediye olarak üreticilerimizin bu destekten yararlanarak hem verimliliği artırmalarını hem de ekonomik anlamda daha güçlü bir üretim yapmalarını hedefliyoruz. Üreticimizin her zaman yanındayız. Tarım ve hayvancılığın güçlenmesi için desteklerimize devam edeceğiz” dedi. Lenox (Yem Şalgamı) Tohumu Desteği başvurularının 2 Ekim Perşembe günü sona ereceğini kaydeden Başkan Ustaoğlu, çiftçilerin gerekli belgeleri tamamlayarak Seydişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yapabileceklerini belirtti.