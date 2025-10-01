Seyhan'da dar gelirli yurttaşların yüzü ihtiyaç bankası ile gülüyor

Seyhan Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerini sürdürüyor. Seyhan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren İhtiyaç Bankası Butik Mağazası, sosyal dayanışmanın ve eşitliğin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Projenin en önemli özelliği mağazada sunulan tüm ürünlerin yeni ve etiketli olması. İhtiyaç sahibi yurttaşlar, kendilerine tanımlanan limitler dâhilinde, kimlikleri belirtilmeden diledikleri ürünü seçebiliyorlar. Bu yaklaşım, sadece maddi bir destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşların sosyal onurunu ve özgüvenini de korumayı hedefliyor. Seyhan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Belediye olarak temel görevimiz sadece fiziki hizmetleri sunmak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmaktır. İhtiyaç Bankası projemiz, bu sorumluluğumuzun somut bir göstergesidir. Kızılay iş birliğiyle yürüttüğümüz bu mağaza, dar gelirli ailelerimizin çocukları için yeni kıyafet, sıcak bir mont veya ayakkabı anlamına geliyor. Sosyal belediyecilik bizim için bir slogan değil, bir yaşam biçimidir” ifadelerine yer verildi. İhtiyaç Bankası Butik Mağazası'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların, adil ve şeffaf bir değerlendirme sürecinden geçmeleri için Seyhan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor.