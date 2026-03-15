Şiirin rüzgârı, Denizli’de esecek

İlki geçen sene yine Başkanlığını şair Halim Yazıcı’nın yaptığı Pamukkale Flarmoni Derneği Epiktetos Şiir Kulübü’nün organizasyonuyla PEN Türkiye Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Şiir Oteli ile destekçi kurum ve kuruluşların katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Denizli Şiir Günleri”nin ikincisi, bu yıl 21 Mart’ın Ramazan Bayramı’na gelmesi nedeniyle, 27-28 Mart tarihleri arasında Denizli Şiir Otel ve Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim Vakfı’nda kutlanacak. PEN Türkiye Merkezi tarafından 2026 Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni yazma görevi verilen Hidayet Karakuş, kaleme aldığı şiir bildirisini ilk kez Denizli’den tüm ülkeye seslendirecek. Bu yılın bir başka özelliği de yurt dışından iki önemli şairin “David Magradze (Gürcistan) ve Balaj Szollssy (Macaristan)”in misafir edilecek olunması. Uluslararası PEN Merkezi’nin 1997-2010 yılları arasında Gücistan Başkanlığı’nı yapan Magradze, aynı zamanda Gürcü Milli Marşı’nı da yazan şair olup, 1992-1995 yılları arasında Gürcistan Kültür Bakanlığı görevinde bulundu.

Denizli Şiir Günleri’nin bir diğer önemli uluslararası konuğu ise Macaristan’ın en önemli şairleri arasında olan Balaj Szollssy olacak.2018-2023 Yılları arasında İstanbul Macar Kültür Merkezi’nde kültür ateşesi görevinde bulunan Szollssy, halen Budapeşte Üniversitesi’nde çağdaş Türk şiiri konusunda doktora tezi yazmakta. Yurtiçi ve yurt dışından kentimize gelecek ünlü şairlerin yanı sıra, Denizlili şairlerin de yer alacağı etkinlikte, şair ve yazarlar iki gün boyunca etkinliklerin düzenleneceği Denizli Şiir Otel ve Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim Vakfı’nda kitaplarını imzalayarak, okurlarıyla buluşacak. Etkinliği düzenleyen iki kurumun başkanları olan, Türkiye PEN Merkezi Başkanı Halil İbrahim Özcan ve Pamukkale Flarmoni Derneği Başkanı Prof.Dr.Okan Bölükbaşı, her yıl giderek niteliğinin arttığı etkinliğin amacının önümüzdeki yıllarda Denizli’yi Şiirin Başkenti ilan etmek olduğunda fikir birliğine vardıklarını belirterek, tüm sanatsever Denizlileri bu özel etkinliğe davet ettiler.