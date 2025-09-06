Silifke Belediyesi’nden emeklilere yönelik yeni hizmet: İkinci emekli kıraathanesi açıldı

Silifke Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ikinci Emekli Kıraathanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreni, Feyyaz Bilgen Köprüsü yanında gerçekleştirildi. Açılışa Silifke Kaymakamı Abdullah Arslaner, Silifke Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa Turgut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye personeli ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açılış kurdelesi, İlçe Kaymakamı Abdullah Arslaner ve Silifke Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa Turgut tarafından kesildi. Protokol konuşmalarının ardından kıraathane gezildi, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

‘EMEKLİLER BAŞ TACIMIZDIR’

Başkan Turgut, emeklilerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi ve sosyal bağlarını güçlendirebilmesi adına bu tür sosyal alanların büyük önem taşıdığını ifade etti. Turgut, “Emeklilerimiz bizim baş tacımızdır. Onlara daha konforlu, huzurlu ve sosyal bir ortam sunmak için ilkini daha önce hayata geçirdiğimiz Emekli Kıraathanesi’nin ikincisini bugün hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanlar, sadece birer dinlenme noktası değil, aynı zamanda dostlukların geliştiği, sohbetin ve dayanışmanın merkezi haline gelecek sosyal alanlardır” dedi. Silifke Kaymakamı Abdullah Arslaner ise yaptığı konuşmada, belediyenin sosyal projelere verdiği önemin memnuniyet verici olduğunu belirterek “Emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak bu gibi hizmetleri destekliyoruz. Silifke’ye böyle güzel bir alan kazandıran belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Açılışa katılan yurttaşlar da Emekli Kıraathanesi’nin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür alanların sayısının artmasını istediklerini belirtti.