Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, projeleri yerinde inceledi

Sinop Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Kadınlar Plajı ve Yeni Rekreasyon Alanı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, devam eden projeyi yerinde inceleyerek saha gezisi gerçekleştirdi. Çalışma alanını gezen Başkan Gürbüz, yürütülen çalışmalar hakkında başkan yardımcısı ve ilgili birim müdürlerinden detaylı bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Gürbüz, “Kentimize kazandırılacak bu yeni plaj alanında hemşehrilerimizin yaz aylarında denizin ve sahilin keyfini daha konforlu ve düzenli bir ortamda yaşayabilmesi için titizlikle çalışıyoruz. Daha yaşanabilir bir Sinop için sahadayız, hemşehrilerimiz için üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.