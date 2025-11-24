Sinop’tan Adıyaman’a dayanışma eli

Altınşehir bölgesinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sinop Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen çalışmaların kış ayları öncesi önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Tutdere, bölgede yapılan yol yenileme çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Altınşehir bölgemizde yollarımızı sathi kaplamayla yeniliyoruz. Hedefimiz, kış koşullarında hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak. Altyapı çalışmalarımız tamamlandığında bu yolları sıcak asfaltla buluşturacağız.”

“SİNOP’TAN GELEN DESTEK BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün gönderdiği sathi kaplama aracının çalışmalara ciddi katkı sunduğunu belirten Başkan Tutdere, “Bu hizmet için Sinop’tan Adıyaman’a uzanan bir dost eli var. Sinop Belediye Başkanımız Sayın Metin Gürbüz, sathi kaplama aracını göndererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Kendisine hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, Sinop halkına Adıyaman’dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum.” diye konuştu.

“KENTİMİZ DAYANIŞMAYLA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUYOR”

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin dayanışma ruhuyla güçlendiğini vurgulayan Başkan Tutdere, destek veren tüm kurum ve belediyelere teşekkür ederek şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Dayanışmayla kentimiz küllerinden yeniden doğuyor ve geleceğe umutla bakıyor. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”