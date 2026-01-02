Soma Belediye Başkanı Okur: 'Soma’daki ısınma sorununun kaynağı termik santral'

Somalı vyurttaşların son günlerde yaşadığı ısınma sorunu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın takip ediliyor. Sorunu yerinde takip eden Başkan Sercan Okur, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri (BIS) Isı Merkezi’ne giderek sıcak su verilerini yerinde inceledi. Pazar gününden yaşanan ısı kaybının nedenine ilişkin bilgi veren Başkan Okur, "Hava sıcaklıklarının 1-2 derecelere kadar düşmesiyle birlikte ısınamama sorunları kendini göstermeye başladı. Bizler de vatandaşlarımızdan bu konuda şikayetler almaya başladık. BIS yetkilileri ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu sürekli bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Isı merkezinden sürekli bilgi aldıklarını dile getiren Okur, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Bölgesel Isıtma Sistemi’nden kaynaklı herhangi bir arızamız söz konusu değil. Soma genelinde sadece 1 adet ufak çaplı bir patlağımız var. Onun da sisteme ısı kaybı yönünde bir etkisi yok" dedi.

"EVLERDEKİ ISI MİKTARININ ARTMAYA BAŞLAYACAĞINI UMUT EDİYORUZ"

Yaşanılan sıkıntının ana sebebinin Soma Termik Santral kaynaklı olduğunu ifade eden Başkan Okur, şöyle devam etti:

"Sistemin ısı kaynağı yapay. Yani insan eliyle yapılmış bir kaynağa bağlı. Bu kaynaktan bizim düzenli ve verimli bir şekilde enerji alabilmemiz gerekiyor. Termik santralden bize şu anda 61 megavat civarında bir enerji geliyor. Bu 84-85 derecelere denk geliyor. Bize dönen ısı miktarı şu anda 54 derece. Hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğündü özellikle üst kotlarda bulunan abonelerimizi ısıtmakta zorlandığımız anlamına geliyor. Bu noktada termik santralin devreye girerek 70 megavatlara çıkartması gerekiyor. Bu durumda 84 derecelik ısının da 90 derecelere çıkması gerekiyor. Bu durumda şehrimizin tamamının, bütün abonelerimizin sağlıklı bir şekilde ısıtılması mümkün oluyor. Şu anda termik santralde sadece 6’ncı ünite tam kapasite ile sistemi besliyor. 3’üncü üniteden kısmi olarak destek alabiliyoruz. 5’inci ünitenin birkaç saat içinde devreye alınmasını bekliyoruz. Devreye alındığında gece 01.00-02.00 saatlerinde sisteme sıcaklık etki etmeye başlayacak. Sabah saatlerinde evlerdeki ısı miktarının artmaya başlayacağını umut ediyoruz. Şunu tekrar bilmenizi istiyorum. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir arızası, sıkıntısı, ihmali söz konusu değildir. Sorun maalesef ki ısı kaynağı olan termik santralden kaynaklanmaktadır. Termik santraldeki arkadaşlarımızın da bu sorunları çözmek için canla başla çalıştıklarını görüyoruz. Onlara da bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

"5 GRUP ÜNİTESİNİN DEVREYE ALINMASI İLE ENERJİNİN KARŞILANACAĞINI ÜMİT ETMEKTEYİZ"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ise "Soma’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle ısı enerjimiz artmıştır. Pazar gününden bugüne kadar termik santral yaşadığı ünite arıza sorunları nedeniyle ısı enerjisi talebimize cevap verememektedir. Santral yetkilileri arızaları bir an önce çözmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu gece santralin 5 grup ünitesinin devreye alınması ile talep ettiğimiz enerjinin karşılanacağını ümit etmekteyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Bölgesel Isıtma İşletmesi olarak tüm ekibimiz santral kaynaklı yük dalgalanmalarından bina altı eşanjörde oluşan, oluşabilecek arızalara müdahale etmektedir" diye konuştu.