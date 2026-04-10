Sosyal Belediyecilikte ‘aktif’ başarı

Karabük Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleri, Türk Halk Müziği konseri ve halk oyunları gösterisiyle izleyicilere sanat dolu bir gece sundu. Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Şef Ömer Günday yönetiminde sahne alan Aktif Yaş Alma Merkezi Kadın Korosu Anadolu’nun eşsiz eserlerini seslendirirken; Arzu Tan ve Selda Dıravacı önderliğinde sahnelenen halk oyunları gösterisi gecenin coşkusunu artırdı.Yurttaşların salonu doldurduğu gecede, türküler ve yöresel danslar Safranboluluların beğenisini kazandı.

“SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK TEŞKİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, merkezin kuruluş hikayesini paylaştı. Merkezin, Gerontolog Birtan Kıcırdar’ın projesini kendisine sunmasıyla hayata geçtiğini hatırlatan Köse, 20 kişiyle çıkılan yolda bugün 200 üyeye ulaşılmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Gerontolog Birtan Kıcırdar, Sosyal Hizmet Uzmanı Pınar İnceer, Sosyolog Mert Canayaz, Sanat Tarihçisi Çağla Akyıldız Şengün’ü sahneye çağırarak teşekkür eden Köse, “Belediyelerin görevi sadece teknik ve fiziki çalışmalar yapmak değil, sosyal projelerle insanların kalbine dokunmaktır. Bugün burada gördüğüm samimiyet, hayatım boyunca şahit olduğum en özel anlardan biriydi. Sosyal belediyecilikte örnek teşkil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte sahne alan üyelerin performansı kadar yaşanan duygusal anlar da geceye damga vurdu. Bir kadın üyenin seslendirdiği türkü sonrası eşinin sahne önüne gelerek onu sarılarak tebrik etmesi salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Bir başka üyenin ise torunuyla birlikte sahne alarak şarkı söylemesi, izleyicilere keyifli ve duygusal anlar yaşattı. Konser boyunca alkışların eksik olmadığı etkinlik, katılımcıların büyük beğenisini toplarken üyeler, kendilerine bu imkanı tanıyan Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ve emeği geçen eğitmenlere teşekkürlerini sundu.