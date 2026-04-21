Sosyal demokratlar Ali Dinçer’i ve geleceğin yerel yönetimlerini tartıştılar

Ankara, yerel yönetimler tarihinde çığır açan isimlerden biri olan Ali Dinçer’in mirasını geleceğe taşımak adına düzenlenen "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri"ne ev sahipliği yaptı. Sosyal Demokrasi Derneği ve SODEM öncülüğünde; Etimesgut Belediyesi ev sahipliğinde 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kapsamlı organizasyonda, Türkiye belediyelerinden gelen sosyal demokrat belediye başkanları, akademisyenler ve yerel yönetimciler, yeni bir yol haritası oluşturmak için çalıştılar.

BELEDİYECİLİKTE DENEYİM AKTARIMI VE YENİ ARAYIŞLAR

İki gün süren etkinlik boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, neoliberal belediyecilik anlayışının yarattığı tahribatlara karşı alternatif yerel politika arayışları ön plana çıktı. Program; "Sosyal Demokrat Belediyeciliğin Deneyim Birikimi", "Planlama", "Uygulama" ve "Dayanışma" olmak üzere dört ana başlık altında toplandı. Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan "Yerel Yönetimlerde Devrim Yapanların Öyküsü" sergisi, geçmişten bugüne sosyal demokrat belediyeciliğin başarılı örneklerini görsel bir şölenle katılımcılara sundu. Ali Dinçer’in yol arkadaşlarından Levent Tosun’un hazırladığı sergi, özellikle genç kuşak yerel yöneticiler için tarihi bir hafıza tazeleme niteliği taşıdı.

‘DAYANIŞMA YAŞATIR’

Organizasyona katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gibi isimler, uygulama aşamasında karşılaşılan zorlukları ve sosyal demokrasiyi yerelde nasıl somutlaştırdıklarını anlattılar. Panellerde söz alan akademisyenler ise kuramsal çerçeveyi güncelleyerek, yerel yönetimlerin sadece bir hizmet birimi değil, aynı zamanda demokratik katılımın en güçlü kalesi olması gerektiğinin altını çizdiler.

ALİ DİNÇER’İN MİRASI GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Ankara Belediye Başkanlığı döneminde kenti "insan odaklı" bir bakış açısıyla yeniden kurgulayan Ali Dinçer’in anısına düzenlenen bu etkinlik, katılımcılar tarafından bir "başlangıç" olarak nitelendirildi. Organizasyon komitesi, bu etkinliğin gelenekselleşeceğini ve her yıl sosyal demokrat belediyecilik pratiklerinin geliştirilmesi için bir veri bankası ve tartışma platformu işlevi göreceğini vurguladı. Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin ise konuşmasında iki başlığa değindi. Çetin: “Dernek olarak iki başlığa önem veriyoruz. Sosyal demokrasinin olmadığı yere gitmek, kutuplaşmaları, ekipleşmeleri, pozisyon almaları önemsemeden sosyal demokrasiyi savunmak” dedi.