Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç esnafla buluştu

Küçük Sanayi Sitesi’ndeki buluşmaya Başkan Boltaç ve CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık’ın yanısıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda oda başkanı ile partili katıldı. Boltaç, belediyenin mali yapısı ve hizmet anlayışı üzerine konuşurken, “Seçimden önce de söylemiştim, biz güçlü bir belediyeyiz. Kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanırsak bu güç daha da artar. Göreve geldiğimizde belediyenin kasasında yalnızca 2 bin 500 TL vardı. Bugün mali disipliniyle, üretkenliğiyle, borçsuz bir belediyeyiz. Yaptığımız her hizmet, planlı ve adaletli yönetimin sonucudur” dedi. Sanayi bölgesinin Tarsus için stratejik önemine değinen Boltaç, hizmetlerin programlı biçimde süreceğini belirterek, “Burası sanayi bölgesi. Yapacağımız hizmetlerde sokak sokak, dükkan dükkan çalışacağız. Esnafımızın kepenk indirmemesi için program dahilinde ilerleyeceğiz. Bu bölge zaman kaybını kaldırmaz. Sözüm söz, altyapı ve üstyapı sorunlarınızı kurumlarla koordineli biçimde hızlıca çözeceğiz” sözlerini kullandı.

EŞİT HİZMET VURGUSU

Vatandaşların belediyeyle doğrudan iletişim kurabilmeleri için ALO TİM 153 hattını hatırlatan Boltaç, “450 bin nüfuslu bir kentte hızlı çözümün anahtarı güçlü ekip çalışmasıdır. ALO TİM 153 hattı, vatandaşla belediye arasındaki en pratik köprüdür” dedi. Konuşmasının sonunda eşit hizmet vurgusu yapan Başkan Boltaç, “Biz size hizmeti lütfetmiyoruz, sizin olanı size veriyoruz. Ben herkesin belediye başkanıyım. Adamcılık yapmadan, ayrım gözetmeden, yetiştiğim topraklara hizmet etmek esastır. Kimseye diyet borcum yok ama bu memlekete gönül borcum var. Her mahallenin, her esnafın sesi olacağız. Üreten Tarsus’un gücüyle birlikte büyüyeceğiz” açıklamalarını yaptı.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Esnaf da buluşmada söz alarak Boltaç’ta teşekkür ederken, “Yıllardır bu kadar doğrudan muhatap olduğumuz bir buluşma olmamıştı. Başkanımız sahaya indi, bizi dinledi, sorunlarımızı yerinde gördü. Kendisini ve ekibini yürekten kutluyoruz” sözlerini kullandı. Esnaf, altyapı, yol, çevre düzenlemesi ve birçok konudaki taleplerini de dile getirdi. Başkan Boltaç, sorunları not alarak ilgili müdürlüklere talimat verdi. CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık da, “Sayın Başkanımız, vatandaşla aynı masada oturup aynı dili konuşuyor. Bu, gerçek belediyeciliğin göstergesidir” cümlelerini kullandı.